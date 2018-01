14.2.2018. Srijeda, 21h

Ulaznice: 40kn / na dan koncerta 60kn



NORMAN BEAKER BAND U sklopu svoje europske turneje kojom promoviraju album „We See Us Later“, Norman Beaker Band nam dolazi i u Zagreb, točnije u Tvornicu Kulture. Koncert će se održati 14. veljače, u Srijedu, s početkom u 21 sat. Norman Beaker se vratio novim, senzacionalnim albumom



2015. godine albumom "Live in Belgrade" Norman Beaker Trio instantno je osvojio sve u svijetu bluesa, posebno hitom "Only I Got What Other Guy Want" koji se popeo na sam vrh internacionalnih blues lista. Pozitivne kritike iz Velike Britanije, preko Njemačke, Belgije do Kanade samo su ponovo potvrdile njegov status ikone i neospornu reputaciju jednog od najboljih britanskih blues glazbenika. Tijekom 2017. godine, Norman Beaker postao je osmi Britanac u 21. stoljeću koji je ušao u Blues Hall of Fame.



Norman je njegovao prepoznatljivi zvuk tijekom čitave svoje karijere bilo svirajući solo ili surađujući sa najvećim glazbenicima blues, rock, jazz, soul i pop scene sa obje strane Atlantika, uključujući imena kao što su Chuck Berry, Jack Bruce, Buddy Guy, Van Morrison, Lowell Fulson i B.B. King koji je jednom prilikom izjavio: "Norman je kao bijeli Freddie King".



Odanost onim istinskim, inovativnim korijenima koji su britanski blues učinili velikom glazbenom silom - bez obzira na promjene u trendovima - samo su poslužile da Normanov rad ostane savršen i suvremen. Vjeran ustaljenoj formi, Norman Beaker se vraća novim studijskim albumom "We See Us Later" koji je već zaradio pozitivne recenzije širom svijeta. Album je plod rada cijelog benda, uključujući angažman maestra na saksofonu Kim Nishikawara i virtuoza na klavijaturama Nicka Steeda, čija su umijeća pružila sastavu jednu novu dimenziju.



Norman još jednom pokazuje vještinu kombinirajući različite glazbene žanrove poput prvih britanskih R&B velikana i umjetnika. Iako pjesmama odaje počast osobnim herojima, a same pjesme variraju od bluesa i rocka, preko funka i jazza do popa, one nedvosmisleno nose Beakerov potpis i lagano plove od jedne do druge, ostavljajući slušatelja u konstantnom išćekivanju slijedećeg iznenađenja.



Kao gost, na albumu se pojavljuje i Larry Garner, još jedan Blues Hall of Fame laureat, koji Normanu pravi društvo u pjesmi "I Don't Want A Lover", kao i Steve Ellis, originalni vokal benda The Love Affair koji se pojavljuje u gospel-blues pjesmi "Time and Tide".



Ako je "Live in Belgrade" bio sirov, žestok i kako ga je jedan glazbeni kritičar opisao "blues napunjen testosteronima" ni novo studijsko izdanje nije ništa manje moćno. Normanovo ogromno iskustvo u produkciji u kombinaciji sa talentom u aranžerskim detaljima stvara kvalitetu koja se može čuti u svakoj pjesmi.



Norman Beaker je predvodnik britanske blues scene više od četiri deesetljeća, vrlo cijenjen gitarist, pjevač, tekstopisac i producent. Zajedno s Vanom Morissonom tri puta zaredom napunio je Royal Albert Hall.



John Price je jedan od zaposlenijih bas gitarista u Velikoj Britaniji. Snimao je i svirao sa glazbenicima kao što su: Van Morisson, Eric Burdon, Tony Ashton, Chris Farlowe, Toni McPhee, Herbie Goins, Mick Abrahams,… Član je Beaker Band-a preko dvadeset godina.



Steve Gibson, živa ritam mašina, u svojoj ranoj karijeri nastupao je sa poznatim bendom Buzzcocks. Također vrlo cijenjen i tražen od drugih bendova, bilo kao studijski ili koncertni bubnjar.



Nick Steed, virtuoz na klavijaturama, priznati muzičar koji je kao tekstopisac prepoznat od strane velikih internacionalnih glazbenika od Lil John Robertsa (Stevie Wonder, Michael Jackson, Snarky Puppy), Francis Dunnery (It Bites, David Sancious) do Mike Lindup (Level 42).



Britanski blues ponovo stiže u Zagreb! Koncert koji ljubitelji blues zvuka i dobre svirke nikako ne bi smjeli propustiti! normanbeaker.com



Facebook |Youtube | Deezer | Spotify Ulaznice po cijeni od 40/60 kuna pronađite preko sistema Entrio.