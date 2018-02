8.3.2018. Četvrtak, 21h

Ulaznice: 25kn / na dan koncerta 35kn



ANDRIJA + ČUDNOREĐE Dinarsk/alter, noise, punk/cabaret prepad, porijeklom iz Livna, bend Andrija, u Tvornici

kulture 8. ožujka promovira peti studijski album "Izvoli Voli", a prije njih će nastupati grupa

ČudNoReĐe. Album izlazi u ožujku ove godine, a sadrži 12 pjesama te će biti objavljen pod etiketom Juda Records. Svoje novo studijsko izdanje snimili su u Livnu, a produkciju i mastering je radio Goran Rebac u Mostaru. ""Izvoli Voli" je do sada nas najjasniji album što se zvuka tiče. Dobili smo ono što smo htjeli. Album ima izražen karaker, kroz dvanaest različitih pjesama, protkanih noisom, rifovima, industrialom, psihodelijom i spoznajama", istaknuli su dečki iz benda. Bend Andrija osnovan je 2002. godine s namjerom zadovoljavanja vlastite potrebe za dobrom glazbom, adrenalinom i otkrivanjem novog. Andrijini nastupi su glasni, teatralni i nimalo ravnodušni, psihodelični, izravni, nadistorzirani i emotivni. Nakon pobjede na WHfestu 2006. godine, Andrija ulazi u studio i snima "Zar i ti sine, bildaš?",kompilaciju sa nadolazeća tri albuma. "Zar i ti sine, bildaš?" izlazi kao album 2006. godine pod etiketom "Slušaj Najglasnije", a iste godine pohvalili su ih i kritičari. Andrija ponovno ulazi u studio 2009. godine i odjednom snima 3 albuma, tj. svu glazbu koju su do tada imali, a izdanje se domišljato zove "Tri Albuma" te izlazi kao multimedijalan disc, ponovno za "Slušaj Najglasnije". Na "Tri albuma" su 3 albuma/ciklusi pod nazivom,"Grdna rano", "Neumjerenost u iću, piću i krvoproliću" i "Borba bikova". Bend 2010. snima album "Ne zove se nikako", a u međuvremenu nastupaju diljem regije na brojnim samostalnim koncertima i festivalima. Koncertom u Tvornici Andrija će započeti promociju novog studijskog izdanja, a ulaznice u pretprodaji možete nabaviti po cijeni od 25 kuna, dok će na dan svirke karte biti 35 kuna. Službena prodajna mjesta: Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

Dirty Old Shop, Tratinska 18

Rockmark, Berislavićeva 13

www.entrio.hr